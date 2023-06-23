Ticaret Bakanı Bolat depremzedelerle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat depremlerinin büyük hasara neden olduğu Adıyaman'da yaptığı toplantılar ve açıklamalar sonrasında Yeni Mahalle'de bulunan K-8 Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Bolat, burada depremzedelerle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi ve taleplerini tek tek not aldırdı. Bakan Bolat, daha sonra bir konteyner içerisinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Çocuklara oyuncak dağıtan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'ya gitmek üzere Adıyaman'dan ayrıldı.