Ticaret Bakanı Bolat: "Ülkemizin cari açığını azaltmayı hedefleyen bir program uygulanacak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat depremlerinin büyük hasara neden olduğu Adıyaman'da bir dizi ziyaret ve temasta bulundu. Adıyaman Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şehirlerin kalkınması için sadece inşaat sektörünün kalkınmasının yeterli olmadığını, tarımından sanayisine, kültüründen sosyal gelişmenin hep birlikte olması gerektiğini vurguladı. Bakan Bolat, “Bir şehrin ayakta kalması sadece inşaat yapmakla olmaz. Orda insanın ayakta kalması lazım. İnsanın ayakta kalması için de ekonomik faaliyetlerin canlanması ve ticari hayatın canlanması, sanayi hayatın canlanması büyük önem taşıyor. Tarım sektörünün canlanması büyük önem taşıyor. Sosyal hayatın, kültürel hayatın canlanması büyük önem taşıyor. Hepsi birden fiziki işaret, fiziki ihya çalışmalarıyla birebir gitmesi lazım. Bu anlamda, hükümetimiz ilk andan itibaren vergi borçlarının ertelenmesi, sigorta borçlarının ertelenmesi, elektrik faturalarının gönderilmemesi, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kredi borçlarının silinmesi, vergi borçlarının silinmesi ve küçük sanayicilere, esnafa yönelik finansal destek paketleri açıkladı ve sundu. Bu anlamda ekonomide hızla, deprem öncesi canlılığa kavuşması hedefleniyor. Yeterli olmayabilir, bunlar attırılacak. Seçim geride kaldı, artık seçim gerilimi, seçim belirsizliği geride bırakıldı. Halkımız, büyük bir güven ve istikrar içinde, Türkiye'mizin yola devam etmesini istedi. Bu anlamda daha üç hafta önce kurulmuş Cumhurbaşkanlığı kabinemize de büyük bir güven ve ümit besliyor. Bunu kamuoyunda görüyoruz. Bize düşende, 7/24 halkımız için, depremzedeler için, deprem bölgeleri için çalışmak” dedi.

“Kararlı bir ekonomik program uygulanacak”

Bakan Bolat, ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamada, “Hükümet kurulur kurulmaz seçim satında, Cumhurbaşkanımızın defalarca söylediği gibi en önemli iki işimiz var. Birincisi deprem bölgelerinin eski canlı günlerine kavuşması için canla başla çalışmak, gerekli çalışmaları yapmak. İkincisi ise, enflasyonla, hayat pahalılığı ile mücadele edip, enflasyonun son 6-7 ayda yıllık TÜFE'de yüzde 85,5'ten yüzde 39,5'e düşürülmesi de doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Artık yeni hükümet döneminde makroekonomide istikrarı önceleyen ve enflasyonla önceleyen, ihracatın arttırılması önceleyip, ülkemizin cari açığını azaltmayı hedefleyen bir program uygulanacak. Kararlılıkla bu program uygulanacak. İnşallah bu bölgede her ay iyileşmenin gelişmenin hızlandığını, finansal kaynakların daha fazla açıldığını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.