Ticaret Borsası Başkanı Fırat'tan Bayram mesajı

Başkan Mahmut Fırat yayımladığı mesajında, “Geçmişimizden bugüne en köklü geleneklerimizden olan bayramlar insanları birbirine yaklaştıran en güzel bağlarımızdan biridir. Yaşam kaynağı olan gıda ve barınma ihtiyaçları gibi fiziki veya somut olmayan bazı insani ihtiyaçlarda vardır ki bunlar mutluluk, sağlık, birlik ve beraberliktir. Bunları paylaşmanın da en güzel sergilendiği günler bayramlarımızdır. Sadece bayramlarda değil tüm zamanlarda en güzel günler, sağlık, mutluluk ve huzur sizlerle olsun. İyi bayramlar” ifadelerini kullandı.