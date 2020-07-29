Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat'ın Kurban Bayramı mesajı

Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat mesajında, “Aziz milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel, en anlamlı örneklerinin yaşandığı dini bayramlarımız sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının güçlenmesine, toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine ve geleceğe daha da güvenle bakmamıza vesile olan özel günlerdir.

Bu bayram içinde bulunduğumuz durumu da göz önüne alarak hareket etmeli insan sağlığının önemine dikkat etmeliyiz. Covid-19 salgınına karşı sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeli ve risk taşıyan durumlardan uzak durmalıyız.

Bu mübarek Kurban Bayramının milletimize, Ülkemize, İslam Alemine, huzur, sağlık, mutluluk getirmesini diler, sevgili Adıyamanlı hemşerilerimin Bayramını kutlarım” ifadelerine yer verdi.