Ticaret Borsası girişimcilik sertifikalarını dağıttı

Adıyaman Ticaret Borsası'nın uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Adıyaman Ticaret Borsası ve KOSGEB İl Müdürlüğünün ortaklaşa Girişimcilik Kursu düzenledi. Şubat ve Mart ayı içerisinde iki ayrı gurup halinde düzenlenen kursa katılan 48 kişi sertifika almaya hak kazandı.

Sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, sertifikalarını verdi.

Başkan Mahmut Fırat sertifika dağıtımında yaptığı açıklamada, “Şubat ve Mart ayları içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz 2 ayrı uygulamalı girişimcilik eğitimi tamamlayan 48 kişiye sertifikalarını veriyoruz. KOSGEB tarafından değerlendirmeye alınarak girişimcilik belgelerini almaya hak kazanan katılımcılara belgelerini takdim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Düzenlediğimiz bu kurslarla gerek topluma gerek ekonomiye yeni bireyler kazandırdığımız için çok mutluyuz. Kursiyerlerimiz bu kurslar sayesinde girişimciliği ve iş planlamalarını nasıl yapacaklarını kavramış, iş yeri açmak için nelere ihtiyaçlarının olduğunu öğrenmiş ve kuracakları işletmeler için fizibilite oluşturacak ve piyasa analizi yapacak seviyeye ulaşmışlardır. Ayrıca kursiyerlerimiz tamamlamış oldukları bu kurslar sonrasında iş fikirlerini hayata geçirirken, iş modellerine göre devletin kendilerine sunmuş olduğu 60 bin ile 370 bin TL arasında değişen teşvik ve hibelerden yararlanarak işletmelerinin daha güçlü olmasına ve ayakta kalıp rekabet ortamında yorulmamalarına olanak sağlayacaktır. Her zaman gençlerimizin arkasındayız. Girişimcilerimizin hepsini ayrı ayrı kutluyorum ve başarılar diliyorum” diye konuştu.