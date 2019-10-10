Ticaret Borsasından öğrencilere ayakkabı

Ticaret Borsası tarafından geçtiğimiz yıl başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulunurken bu yıl ayakkabı yardımında bulundu. Ticaret Borsası tarafından Adıyaman'da belirlenen 26 okulda toplam 853 öğrenciye ayakkabı hediye etti.

Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat öğrenciler ile sohbet ederek ayakkabıları öğrencilere kendi elleriyle verdi.

Mahmut Fırat, “Yaklaşık 15 yıldan beri bu yardımları ilk, orta ve lise öğrencilerine yapıyoruz. Her yıl yardımlarımız değişiyor. Bu yıl da ayakkabı dağıtıyoruz. Yardım geleneğimizi devam ettiriyoruz. İmkanlar arttıkça yardımları da arttırıyoruz” dedi.