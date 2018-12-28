Tıp fakültesi öğrencilerinden hasta çocuklarla bir araya geldi

“Çocuklar Gülümsüyor” adlı etkinlik kapsamında gerçekleşen ziyarette Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın öğrencilerle birlikte çocuklara hediyeler vererek minik hastaları mutlu etti. Etkinlik öncesinde, ADYÜ Tıp Fakültesinde stant açarak minik hastalar için hediye ve oyuncak toplayan öğrenciler, topladıkları bu hediye ve oyuncakları tedavi gören çocuklara dağıttı. Hasta ziyaretine katılan Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın, anlamlı bir etkinlik gerçekleştiren tıp fakültesi öğrencilerine teşekkür ederek, "Bir çocuğu mutlu etmek dünyadaki mutlulukların en güzeli. Bugün öğrencilerimizle bir araya gelip çocukların doktor korkularını yenmelerine yardımcı olmak, onlara hastalıkla olan mücadelelerinde moral ve destek vermek amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştirdik. Hem donanımlı hem de vicdanlı doktorlar yetiştirip ülkemizin hizmetine sunmak en büyük amacımız. Böyle anlamlı bir etkinliğe emeği geçen herkese üniversitemiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çocuklar ve çocukların aileleri de ziyaret ve hediyeler karşında duydukları memnuniyeti dile getirerek öğrencilere teşekkür etti.