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Tipi yolları kapattı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.


Bir süredir devam eden kar yağışlarının ardından gün içerisinde yağışlar yerini tipiye bıraktı. Yaşanan tipi hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar ellerinden geldikçe evlerinden dışarıya çıkmamaya gayret gösterdi. Tipiden dolayı Çelikhan- Adıyaman Karayolu, Çelikhan- Malatya Karayolu ile ilçeye bağlı bir çok köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan yolların en kısa zamanda yeniden ulaşıma açılabilmesi için karayolları ekipleri, il özel idaresi ekipleri ve Çelikhan Belediyesine bağlı ekipler tarafından çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

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