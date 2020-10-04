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Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Adıyaman istikametine giden İsmail Kılınç idaresindeki 02 AAL 973 plakalı Volvo marka otomobil ile Ömer Gürler idaresindeki 02 LE 583 plakalı Mercedes marka tır çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İsmail Kılınç yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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