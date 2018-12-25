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Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mustafa D. idaresindeki 02 AN 288 plakalı otomobil ile Abdullah Ş. idaresindeki tır Adıyaman -Kahta Karayolunda çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa D. (29) ve otomobil içerisinde bulunan Mehmet Selim T. (23), Halil T., (21), ve Bayram D. (21) yaralandı.


Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kazadan dolayı trafiğe kapanan yol, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.

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