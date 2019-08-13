Tır ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden Arif Keleş idaresindeki 44 EK 135 plakalı tır, aynı istikamette giden Cebrail Öcal idaresindeki 02 EF 358 plakalı traktörle çarpıştı. Yaşanılan kazada traktör sürücüsü Cebrail Öcal yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.