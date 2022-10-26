Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Asfalt Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde Hamdi Yıldırım idaresindeki 02 EC 653 plakalı volskwagen marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan tıra çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle direksiyon ile koltuk arasına sıkışan sürücü 112 acil sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağır yaralanan Yıldırım yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.