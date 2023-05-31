İhlas Haber Ajansı

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Tırda 108 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman’da, şüphe üzerine durdurulan bir tır içerisinde 108 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da, şüphe üzerine durdurulan bir tır içerisinde 108 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen İ.A. idaresindeki tır durduruldu. Tır içerisinde yapılan aramalarda 108 kilo 850 gram uyuşturucu maddesi olan skunk ele geçirildi. Polis ekipleri, uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alındı. Polis ekipleri aynı zamanda gözaltına aldığı İ.A. isimli şahsı sorgulamak üzere polis merkezine götürdü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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