Tırdan indirilen yük çocuğun üzerine düştü

Adıyaman'da tırdan indirilen inşaat malzemesi paketleri 9 yaşındaki bir çocuğun üzerine düştü. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Askerlik Şubesi yakınlarında yapımı devam eden bir inşaat için getirilen yalıtım malzemesi paketleri, 23 K 1249 plakalı tırdan kepçe yardımı ile indirilmek istendi. Bu esnada paketlerin yer aldığı park halindeki tırın yanından geçen N.İ.N. isimli 9 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğunun üzerine birkaç adet paket düştü. Üzerine düşen paketlerin altında kalarak yaralanan kız çocuğu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.