Tır'ın altına giren motosikletin tekeri yerinden fırladı

Adıyaman'da Tır dorsesinin altına giren motosikletin ön tekerleri yerinden fırladı.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu Küçük Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Şahin Arslan yönetimindeki 02 RA 416 plakalı Tır, sağa dönüş yapmak istediği esnada aynı istikametten gelen Abdulkadir Kop yönetimindeki 02 FS 924 plakalı motosiklet Tır'ın dorsesine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletin ön tekeri yerinden çıkarak motosikletten ayrıldı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tır sürücüsü şahin Arslan, kendisinin sağa dönmek için sinyal verdiğini ve motosiklet sürücüsünün dorseye çarptığını iddia etti.

Polis ekipleri tarafından bir süre ulaşıma kapatılan yol motosikletin çekiciye yüklenmesinin ardından trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.