Tırın çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'da, tırın çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet B. (41) idaresindeki 02 KB 673 plakalı tır, 3. Çevre Yolu ile 30 Ağustos Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 11 yaşlarındaki Saniye Aşık'a çarptı. Meydana gelen kazada küçük kız çocuğu ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan bütün müdahalelere rağmen Saniye Aşık, kurtarılamadı. Aşık'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.