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Tır'ın lastiği seyir halindeyken yanmaya başladı

Adıyaman Gölbaşı Karayolunda seyir halindeki Tır’ın ara lastiğinde başlayan yangın büyümeden söndürüldü.

Adıyaman Gölbaşı Karayolunda seyir halindeki Tır'ın ara lastiğinde başlayan yangın büyümeden söndürüldü.


Olay, Adıyaman Gölbaşı Karayolu 18. Kilometresinde meydana geldi. Zülfi Karadağ yönetimindeki 02 BA 218 plakalı Tır seyir halinde iken ara lastiğinde meydana gelen bilye sıkışması sürtünmeden dolayı yangına neden oldu.


Seyir halinde iken yangını fark eden sürücü Tır'ı yol kenarına çekerek yangın söndürme cihazıyla müdahale etti ancak yangını söndüremedi. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü.

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