TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi “Vakti Kuşanmak” etkinliği düzenledi

Din Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin, akademik, sosyal, spor, kültürel, ahlaki ve mesleki alanlarda daha iyi yetişmeleri, kendilerini geleceğe daha güçlü hazırlamaları için farklı çalışmalar yürütülüyor.

Adıyaman TOBB Kız Anadolu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak, öğrencilerin namaz konusuna yönelik bakış açısını zenginleştirecek, namazın bireysel, sosyal ve toplumsal yönlerini fark etmesini ve manevi huzuru tecrübe etmesini sağlamak amacıyla okulda gönüllülük esasına göre katılım gösterebilecekleri "Vakti Kuşanmak" etkinliği düzenlendi.

Altınşehir Safvan Bin Muattal Camii'nde 9. sınıf öğrencileri, okul idaresi ve meslek dersi öğretmenleri nezaretinde cami ziyareti gerçekleştirdi.

Etkinlikler çerçevesinde öğrencilere cami tanıtımı yapıldı. Meslek dersi öğretmenleri tarafından caminin özellikleri ve camilerin bireysel ve toplumsal hayat içindeki önemine dikkat çekildi. İlk defa camiye gelen öğrencilerin meraklı bakışları etrafında caminin bütün bölümleri gezildi.

Öğretmenler tarafından isteyen öğrencilere kuşluk namazı kıldırıldı, akabinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Okul Müdürü Muzaffer Şimşek, öğrencilere namaz bilinci ve cemaate devam etmenin önemi hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Pansiyonunda hazırlanan çorbanın ikram edilmesi ile sona erdi.