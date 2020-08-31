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TOBB Proje Okulu ilk mezunlarını verdi

2016 yılında hayata geçen ‘proje okulu’ uygulamasının ardından okullar ilk mezunlarını bu yıl verdi.

2016 yılında hayata geçen ‘proje okulu' uygulamasının ardından okullar ilk mezunlarını bu yıl verdi.


2017 yılında ‘proje okulu' sıfatıyla ilk öğrencilerini alan Adıyaman TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ilk mezunlarını verdi. Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren 62 öğrenci arasında tıp fakültesinden hukuk fakültesine kadar çeşitli fakültelere öğrenciler yerleşti.


TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulundan 3 öğrenci tıp fakültesi, 4 öğrenci diş hekimliği, 3 öğrenci hukuk, 1 öğrenci dil bilimi olmak üzere ilahiyat, İslami bilimler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, tarih, İngiliz dili ve edebiyatı, psikoloji, öğretmenlik, sağlık başta olmak üzere 4 yıllık fakültelere yerleşti.


Okul Müdürü Muzaffer Şimşek, ilk mezunları vermenin mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını dile getirerek, öğretmen, idareci, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

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