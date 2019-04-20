TOBB Yavuz Selim Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenledi

Okul bahçesinde öğrencilerin folklör gösterisiyle başlayan etkinlik İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Mehmet Altındal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, Şube Müdürleri Mustafa Yetiş ve Hamza Çelenk, okul müdürleri, veliler ve öğretmenler katıldı.

Öğrencilerin hazırladığı 22 proje fuarda sergilendi. Davetlilere sergilenen projeler ile ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

Okul Müdürü Hamdi Zengin, bilim ve teknolojideki gelişim ve ilerlemenin bu projelerle önem kazandığını belirterek öğrenci ve öğretmenlei tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altındal ise, birbirinden güzel 22 projenin geleceğimiz olan çocuklarla gerçekleştirilmesinin, gelecek adına umudumuzu diri tuttuğunu belirterek fuarı gerçekleştiren okulun yönetici, öğretmen ve öğrencileri kutladı.