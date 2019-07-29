TOGEM kursiyerleri, kimsesiz çocukları ağırladı

Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM)'deki kurslarda eğitim gören kursiyerler, evde pasta, börek, sarma-dolma ve kısır gibi yiyecekler yaparak, daha önce merkeze davet ettikleri

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan kimsesiz çocukları misafir etti. Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, kimsesiz çocuklarla yakından ilgilenen TOGEM yetkilileri ve kursiyerler, yapıkları yiyecekleri tek tek çocuklara ikram etti. Programda sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi yöneticisi Abdulmecit Doğan, amaçlarının çocuklarla bir arada olup, güzel zaman geçirmek olduğunu söyleyerek, “Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze bağlı yurtlarda kalan kimsesiz kardeşlerimizi merkezimizde ağırlamak istediğimizi ilettik. Kursiyerlerimizin ve çalışanlarımızın kendi evlerinde yaptığı yiyecekleri getirerek, bu çocuklarımıza ikram etmesiyle başlayan programımız oldukça güzel oldu. Belediye başkanımızın il dışında olmasından dolayı katılamadığı bu anlamlı programımızın gerçekleşmesine katkı sunan aile ve sosyal politikalar il müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerimizi inşallah önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirmeyi istiyoruz” diye konuştu.