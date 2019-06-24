İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TOGEM kursiyerleri ‘Verem ve Tüberküloz' hakkında bilgilendirildi

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM’de eğitim gören kursiyerlere Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ‘Verem ve Tüberküloz’ hastalığı hakkında bilgiler verildi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerlere Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ‘Verem ve Tüberküloz' hastalığı hakkında bilgiler verildi.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) bünyesinde eğitim gören kursiyerlere, ‘Verem ve Tüberküloz' hastalığı anlatıldı.


Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi hemşirelerinden Şengül Kayaalp, Serap Çelik Sönmez ve Nadide Baplı tarafından verilen seminerde kursiyerlere, Verem ve Tüberküloz hastalıklarından korunma yolları hakkında önemli bilgiler aktarıldı. Düzenlenen eğitimler hakkında konuşan yetkililer, kursiyerlere yönelik eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.