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TOGEM Kursiyerlerinden ‘Organ Bağışı' kampanyasına destek

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM’de eğitim gören kursiyerler, kendilerine organ bağışı konusunda bilgi veren yetkililere ‘Organ Bağışçısı’ olarak destek verdi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM'de eğitim gören kursiyerler, kendilerine organ bağışı konusunda bilgi veren yetkililere ‘Organ Bağışçısı' olarak destek verdi.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) de eğitim gören kursiyerlere yönelik eğitimler hız kesmeden devam ediyor.


Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, TOGEM kursiyerlerine yönelik ‘Organ Bağışı' konulu seminer verildi.


TOGEM Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda gerçekleşen seminer sonunda iki kursiyer, gönüllü ‘Organ Bağışçısı' olarak Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi yetkililerinden kartlarını aldı.

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