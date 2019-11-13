İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TOGEM Kursiyerlerine diyabet testi yapıldı

Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM’de eğitim gören kursiyerlere ‘Dünya Diyabet Günü’ dolayısıyla diyabet testi yapıldı.

Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerlere ‘Dünya Diyabet Günü' dolayısıyla diyabet testi yapıldı.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren toplumsal gelişim merkezinde eğitim gören kursiyerlere diyabet testi yapıldı. Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte kan veren kursiyerlerin şeker ölçümlerinin yapıldığını belirten yetkililer, yapılan testlerin önemine dikkat çekti.


Kursiyerler ise yapılan testlerden dolayı Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi yetkililerine ve TOGEM yöneticilerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.