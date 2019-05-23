TOGEM Kursiyerlerine KKKA eğitimi verildi

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerlere Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında eğitim verildi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) bünyesinde eğitim gören kursiyerler, KKKA hastalığı hakkında bilgilendirildi.

Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi uzmanları tarafından verilen seminerde, kursiyerlere, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hakkında koruma yolları ve kene tutulması esnasında yapılması gerekenler anlatıldı. Düzenlenen eğitimler hakkında konuşan yetkililer, bu tarz eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi.