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TOGEM Kursiyerlerine ‘Ramazan ve Kur-an' sohbeti

Adıyaman İl Müftülüğü tarafından, Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM kurslarında eğitim gören kursiyerlere yönelik ‘Ramazan ve Kur-an’ konulu sohbet düzenlendi.

Adıyaman İl Müftülüğü tarafından, Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM kurslarında eğitim gören kursiyerlere yönelik ‘Ramazan ve Kur-an' konulu sohbet düzenlendi.


Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM)'ndeki kurslara katılan kursiyerlere yönelik seminer, eğitim ve sohbetler devam ediyor.


Adıyaman İl Müftülüğü tarafından TOGEM'deki kurslarda eğitim gören kursiyerlere yönelik verilen sohbette ‘Ramazan ve Kur-an'ın önemine dikkat çekildi.


TOGEM Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda gerçekleştirilen sohbete katılan kursiyer bayanlar, bilgilendirildi.

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