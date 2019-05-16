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TOGEM kursiyerlerine ‘Ramazan'da Beslenme' semineri

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM’de eğitim gören kursiyerlere Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ‘Ramazan Ayında Beslenme ve Çölyak Hastalığı’ hakkında eğitimi verildi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerlere Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ‘Ramazan Ayında Beslenme ve Çölyak Hastalığı' hakkında eğitimi verildi.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) bünyesinde eğitim gören kursiyerler ‘Ramazan Ayında Beslenme ve Çölyak Hastalığı' hakkında bilgilendirildi.


Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi Uzmanı Nadide Baplı tarafından verilen seminerde, kursiyerlere ‘Ramazan Ayında Beslenme ve Çölyak Hastalığı' hakkında önemli bilgiler verildi.


Düzenlenen eğitimler hakkında bilgi veren yetkililer, bu tarz eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi.

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