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TOGEM kursiyerlerine seminer verildi

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından TOGEM’de bulunan kursiyerlere yönelik seminer verildi.

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından TOGEM'de bulunan kursiyerlere yönelik seminer verildi.


Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelleri tarafından TOGEM'de faaliyet gösteren kursiyerlere, "Kadınların Çalışma Hayatı" konusunda eğitim verildi. Düzenlenen seminerde kadınların çalışma hayatlarıyla alakalı bilgiler verildi. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce verilen seminerlerden oldukça memnun kaldıklarını belirten kursiyerler, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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