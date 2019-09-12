İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TOGEM'de ‘Kadın Hastalıkları' semineri

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM’de eğitim gören kursiyerler için, ‘Kadın Hastalıkları ve Hastalıklardan Korunma Yolları’ konulu seminer düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM'de eğitim gören kursiyerler için, ‘Kadın Hastalıkları ve Hastalıklardan Korunma Yolları' konulu seminer düzenlendi.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi'nde bulunan kurslara katılan kursiyerler için ‘Kadın Hastalıkları ve Hastalıklardan Korunma Yolları' konulu seminer verildi.


Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi uzmanları tarafından verilen seminerde, son yıllarda oldukça yaygınlaşan kadın hastalıkları ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler verildi.


Seminere katılan kursiyerler ise verilen bilgiler sonunda bir değerlendirmede bulunarak, böyle önemli konularda kendilerini bilgilendiren Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi uzmanlarına ve Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.