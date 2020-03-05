TOGEM'den Kursiyerlerine aile içi iletişimin önemi semineri

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi, kursiyerlerine yönelik seminerlere devam ediyor.

Daha önce de aile yapısıyla ilgili birçok seminere ev sahipliği yapan TOGEM son olarak aile içi iletişimin önemi konulu bir seminer düzenledi. Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak katılan uzmanlar, kursiyerlere önemli bilgiler verdi. Kursiyerler de, verilen eğitimlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.