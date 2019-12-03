İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TOGEM'li kadınlar yaşlı kadının evini temizledi

Adıyaman Belediyesi bünyesinde sosyal sorumluluk projelerini sürdüren TOGEM’e bağlı yaşlılar komisyonu üyeleri, sağlığı müsaade etmeyen ve ihtiyaç sahibi olan 80 yaşındaki Elif Şenel’in evini temizleyerek yardımda bulundu.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde sosyal sorumluluk projelerini sürdüren TOGEM'e bağlı yaşlılar komisyonu üyeleri, sağlığı müsaade etmeyen ve ihtiyaç sahibi olan 80 yaşındaki Elif Şenel'in evini temizleyerek yardımda bulundu.


Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Adıyaman Belediyesi'nde yoksul, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlara destekler devam ediyor.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) tarafından kurulan Yaşlı ve Engelliler Komisyonu üyesi kadınlar, evde bakıma muhtaç olan 80 yaşındaki Elif Şenel teyzeyi ziyaret ederek, temizliğini yapıp, ayni destekte bulundu.


Yapılan ziyaretle ilgili bilgi veren TOGEM Yaşlı ve Engelliler Komisyonu üyesi kadınlar, Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi olarak ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli ve yoksul ailelere yönelik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Bu çerçevede, evde bakıma muhtaç olduğu için merkezimizde kaydı bulunan ve rutin olarak ayni yardımlarda bulunduğumuz Elif teyzeyi evinde ziyaret ettik. Bir süre sohbet ettiğimiz Elif teyzenin evini temizleyip, ayni destekte bulunduk” diye konuştu.


80 yaşındaki Elif Şenel ise kendisini ziyaret edip, evini temizleyen TOGEM'li kadınlara teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.