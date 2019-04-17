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TOKİ inşaatını durduran kırlangıçlar yine yuva yaptı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde daha önce TOKİ tarafından yapılan konut inşaatlarının durmasına neden olan kırlangıçlar, inşaatı tamamlanan binaları yine mesken tuttu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde daha önce TOKİ tarafından yapılan konut inşaatlarının durmasına neden olan kırlangıçlar, inşaatı tamamlanan binaları yine mesken tuttu.


Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan binaların dış cephesine kırlangıçlar yuva yapınca inşaat çalışmalarına 2 ay ara verilmişti. Kırlangıçların yuvalarına zarar verilmemesi ve yumurtlama dönemini atlatmaları için verilen aranın ardından inşaat çalışmaları yeniden başlayarak binalar tamamlandı.


Geçen yıl Nisan ve Mayıs ayları içerisinde binalara yuva yapan binlerce kırlangıç yine aynı binalara yuva yaptı. Çalışmanın tamamlandığı ve çevre düzenlemesinin yapıldığı alanda kırlangıçların sesleri yankılanıyor. Vatandaşlar kırlangıçların binalara zarar vermediğini dile getirerek, çalışmalara da engel olmadığını ifade etti.


Göçmen kuşlar olan kırlangıçların havaların ısınmasıyla birlikte bu bölgeyi tercih ettiği ve 2 aylık yumurtlama sonrasında tekrardan bölgeden ayrılacağı tahmin ediliyor.

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