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TOKİ Konutlarının ön talebine binlerce başvuru yapıldı

TOKİ tarafından Adıyaman’da yapılması planlanan 350 konut için bir haftada başvuru sayısı 3 bini geçti.

TOKİ tarafından Adıyaman'da yapılması planlanan 350 konut için bir haftada başvuru sayısı 3 bini geçti.


Adıyaman merkez Petrol Mahallesinde TOKİ tarafından yapılması planlanan konutların ön talep başvuruları 11 Marttan itibaren başladı. Brüt 75 metrekare olan 2+1 nitelikli 245 konut, brüt 110 metrekare olan 3+1 nitelikli 105 konut için Halk Bankası Adıyaman Şubesine bir haftada 3 bini aşkın kişi ön talep başvurusunda bulundu.


Banka şubesi önünde TOKİ ön başvurusu için kalabalık ve sıra oluştu.

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