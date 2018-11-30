Tonlarca ağırlığındaki kayalar karayoluna düştü

Adıyaman'ın Tut ilçesinde aşırı yağıştan dolayı dağlardan kopan tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları karayoluna düştü.

Tut ilçesinde yaklaşık 1 haftadır devam eden şiddetli yağmur yağışından dolayı dağlardan kopan kaya parçaları Tut- Adıyaman Karayoluna düştü. Tonlarca ağırlıkta bulunan kaya parçalarını devriye attıkları esnada fark eden polis ekipleri olay yerine iş makinesi çağırdı.

Olay yerine gelen iş makinesi ile yapılan çalışmaların ardından kayalar yoldan kaldırıldı.