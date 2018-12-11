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Tonlarca ağırlıktaki kayalar karayoluna düştü

Adıyaman-Çelikhan karayolunda aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Tonlarca ağırlıktaki kayalar karayoluna düştü.


Heyelan, Adıyaman-Çelikhan karayolu Pirin Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Şiddetli yağış sonrası sel suları tonlarca ağırlıktaki kayaların yola düşmesine neden oldu. Karayolları ekipleri heyelan nedeniyle kapanan yolun açılması için çalışma yaparken, trafik tek yönlü olarak sağlandı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu karayolunda can ve mal kaybı yaşanmadı. Karayolları ekipleri aynı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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