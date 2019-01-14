Topladıkları harçlıkları Hacı Dede ile İmmihan Nine'ye verdiler

Adıyaman'da ortaokul öğrencileri topladıkları harçlıkları, soğuk kış gününde ayağında terlikle el arabasının üzerinde kardeşini taşıyan 74 yaşındaki Hacı Yıldırım ve kardeşi İmmihan Nine'ye teslim etti.

Adıyaman sokaklarında soğuk kış gününde ayağında terlikle el arabasının üzerinde kardeşini taşıyan 74 yaşındaki Hacı Yıldırım, görenlerin yüreklerini burkmuştu. Hacı Yıldırım, 72 yaşındaki kardeşi İmmihan Tüten'i battaniyeye sarararak yaşlılık maaşını çekmek için el arabasıyla PTT Şubesine götürmüş, ancak kardeşi kimliğini unuttuğu için parayı çekemeden geri dönmek zorunda kalmıştı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberinden sonra Adıyaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri kendi aralarında harçlık topladı. Öğrenciler daha sonra Okul Müdürü Hamdi Zengin ve öğretmenleri Mehmet Akgül ile birlikte Hacı Yıldırım ve kardeşini ziyaret etti. İmmihan Nine ve Hacı Dede'yle bir araya gelen öğrenciler daha sonra topladıkları harçlıklarını teslim etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Hamdi Zengin, “Bizler İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Arslantaş'ın geçen hafta medyada yayınladığı haber üzerine öğrencilerimizin kendilerini bir haftalık harçlıklarını toplayarak öğretmenimiz Mehmet Akgül rehberliğinde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bizler bu tür haberleri önemsiyoruz. Çünkü bu tür haberler insanın insana hizmet etmesini, insanın insana yardım etmek amacıyla dünyaya geldiğini gösteriyor. Bu konuda etkinliğe vesile olan öğretmenimize, öğrencilerimize ve İhlas Haber Ajansı Muhabirimiz Ahmet Arslantaş'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkçe bilmeyen Hacı Yıldırım ve İmmihan Tüten ise öğrencilere göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.