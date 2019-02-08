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Toplu yolcu taşıma araçları trafik güvenliği için bir araya geldi

Adıyaman’da, şehir içi toplu yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının temsilcileri ile kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Adıyaman'da, şehir içi toplu yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının temsilcileri ile kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.


Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Hasan Patat, Trafik Denetleme Şube Müdürü Osman Kolay ve toplu yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının temsilcileri katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda yolcu taşıyan sürücülerin daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sürücülere aynı zamanda kış mevsiminden dolayı yollarda buzlanma ve sis nedeniyle düşen görüş mesafesinden dolayı daha yavaş gitmeleri de belirtildi.

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