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TP Bölge Müdürü Aslandere Başkan Kılıç ile bir araya geldi

Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürü Hikmet Aslandere ve TP Adıyaman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret etti.

Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürü Hikmet Aslandere ve TP Adıyaman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.


Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürü Hikmet Aslandere ve birim müdürleri, 31 Mart seçimlerinden galip ayrılarak Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen Süleyman Kılınç'a, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette kısa bir konuşma yapan Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürü Aslandere, Belediye Başkanı Kılınç'a başarılar dileyerek, çiçek ve plaket takdim etti.


Yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürü Hikmet Aslandere'ye ve TP Adıyaman Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

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