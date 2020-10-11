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Trafik denetimleri hızla devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde trafik denetimleri sıklıkla devam ediyor.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Korona Virüs salgını tedbirleri kapsamında son 10 gün içerisinde şehiriçi toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde 549 araç kontrol edildi. Kontrollerde fazla yolcu taşıyan bir toplu taşıma aracı sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.


Yine son 10 gün içerisinde motosikletlere yönelik yapılan denetimler kapsamında 92 motosiklet sürücüsü hakkında evrak eksikliğinden dolayı işlem yapılırken 6 motosiklet ise trafiğe uygun olmamasından dolayı trafikten men edildi.


Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.

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