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Trafik ekiplerinden sürücülere bayram şekeri

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde görevli bölge trafik ekipleri tarafından sürücülere bayram şekeri ikram edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde görevli bölge trafik ekipleri tarafından sürücülere bayram şekeri ikram edildi.


Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli trafik ekipleri, Kahramanmaraş kara yolu üzerinde yaptıkları uygulamada sürücülerin bayramlarını kutlayıp bayram şekeri ikram etti.


Trafik polisleri, özellikle şehirler arası yollarda araçları durdurarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları, hız ihlali yapmamaları ve yorgun bir şekilde araç kullanmamaları konusunda uyardı. Sürücülerin evraklarını da inceleyen polis ekipleri denetimler sırasında sürücülere şeker ikramında da bulundu. Ekipler, kontrollerin sık sık devam edeceğini vurgulayarak vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını istedi.

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