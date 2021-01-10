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Trafik ekiplerinin uygulamaları devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bölge trafik ekiplerinin gece uygulamaları devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bölge trafik ekiplerinin gece uygulamaları devam ediyor.


Bölge trafik ekipleri tarafından Kahramanmaraş- Gaziantep Karayolu üzerinde yapılan trafik uygulamasında evrak kontrolü, emniyet kemeri, ışık donanımı, SRC belgesi gibi kontroller gerçekleştirdi. Kontrollerde çok sayıda araç denetlenirken evrak eksiği bulunan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Gerçekleştirilen uygulamaların gece ve gündüz olmak üzere aralıksız devam edeceğini belirten trafik ekipleri, şehrin çeşitli çıkış noktalarında farklı saatlerde uygulamalar gerçekleştirildiğini kaydetti.

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