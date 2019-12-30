Trafik kazasında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti

Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan öğrencilerden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, yaklaşık 5 gün önce Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi'nde meydana geldi. M.E. yönetimindeki 02 DA 747 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2'nci sınıf öğrencileri Mahmut Altungöz ve Muhammed Eren Ölbeci'ye çarpmıştı. Kazada yaralanan her iki öğrenci, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden 8 yaşındaki Muhammed Eren Ölbeci, 5 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Ölbeci'nin cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.