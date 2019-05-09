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Trafik polisleri, minibüs ve servis sürücüleri toplantı yaptı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman’da, faaliyet gösteren minibüs ve servis kooperatif başkanları ile toplantı düzenlendi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman'da, faaliyet gösteren minibüs ve servis kooperatif başkanları ile toplantı düzenlendi.


Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği toplantı salonunda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen toplantıda sürücülerin trafikte daha hassas olmaları istenildi. Kooperatif başkanlarına polis ekipleri tarafından özellikle yayaya öncelik konusu, trafik kurallarına uymaları, direksiyon başında cep telefonu ile konuşmamaları, emniyet kemeri takmaları, trafikte hatalı sollama, hız ve makas atmamaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. yapılan toplantı sonunda kooperatif başkanlarından sürücülerin sorun ve sıkıntılarının neler olduğu ve taleplerinin olup olmadığı soruldu.

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