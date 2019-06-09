İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafik polisleri Uyarı levhasına aldırış etmeyenleri affetmedi

Adıyaman’da, araç park yasağına aldırış etmeyen araç sürücüleri polis ekiplerinin park cezasından kaçamıyor.

Adıyaman'da, araç park yasağına aldırış etmeyen araç sürücüleri polis ekiplerinin park cezasından kaçamıyor.


Kent merkezinde park yasağının olduğu yerlerde uyarı levhalarına aldırış etmeden araçlarını park eden sürücülere yönelik trafik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri araç park yasağına uymayan araç sürücülerine 108 TL para cezası uygularken, sürücüsüne ulaşamadığı araçları da çekici ile oto parka çekiyor. Uyarı levhalarına aldırış etmeden araçlarını park ederek hem kurallara uymayan hem de trafiğin akışına engel olan araçlara yönelik çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği de vurgulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.