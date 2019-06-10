Trafo yangını korkuttu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir trafoda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde bulunan bir elektrik trafosunda aşırı ısınmadan dolayı patlama meydana geldi. Meydana gelen patlama sonrası trafoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler tarafından elektrik akımı kesilerek alevlere müdahale edildi. Yangının söndürülmesi sonrasında zarar gören trafo, görevliler tarafından değiştirildi. Yaşanan patlama ve çıkan yangından dolayı kesilen elektrik akımları trafonun değiştirilmesi sonrasında yeniden verildi.