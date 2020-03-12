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Traktör altında kalan veteriner hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde traktör altında kalan veteriner hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktör altında kalan veteriner hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Besni'ye bağlı Karagüveç köyünde Adıyaman'da veteriner olarak görev yapan Mehmet Keleş (43), kendisine ait fıstık bahçesini traktörüyle sürdüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Devrilen traktör altında kalan Keleş'i fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Keleş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonrasında veteriner Mehmet Keleş'in cenazesi Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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