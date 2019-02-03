İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktör devrildi: 4 yaralı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı Hasanlı köyü yakınlarında Ali S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü Ali S. ve traktörde bulunan Mehmet S., Tarkan S. ile Emrah S. yaralandı.


Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet S., hayati tehlikesinin olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.