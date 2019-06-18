Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent'ten otogar istikametine gitmekte olan Yusuf Arıcak idaresindeki 02 DB 228 plakalı hafif ticari araç ile otogardan Yenikent'e gitmekte olan Ali Gevrek idaresindeki 02 DB 249 plakalı traktör Çevreyolu Kurşunlu Cami önünde çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Yusuf Arıcak ile araçta bulunan Kübra, Ravza Elif ve Ahmet Buğra Arıcak yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.