İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yenikent'ten otogar istikametine gitmekte olan Yusuf Arıcak idaresindeki 02 DB 228 plakalı hafif ticari araç ile otogardan Yenikent'e gitmekte olan Ali Gevrek idaresindeki 02 DB 249 plakalı traktör Çevreyolu Kurşunlu Cami önünde çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Yusuf Arıcak ile araçta bulunan Kübra, Ravza Elif ve Ahmet Buğra Arıcak yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.