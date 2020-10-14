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Traktör ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’da traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Adıyaman'da traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında Seyfettin Karaman idaresindeki 02 ABL 327 plakalı Fiat marka minibüs ile Derviş Kuruca idaresindeki 02 AAJ 881 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen feci kazada minibüs sürücüsü Seyfettin Karaman ile minibüste bulunan Hülya Karaman yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hülya Karaman yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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