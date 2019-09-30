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Traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Narince köyünde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Narince köyünde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahta'ya bağlı Narince köyünde Yakup Karaman yönetimindeki 02 HK 920 plakalı traktör ile Aydın Demir yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Aydın Demir (32) ile motosiklette bulunan M.D. (3) yola savrularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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